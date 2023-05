Rennes : Bruno Génésio revient sur les rumeurs de son départ imminent

Le Stade Rennais sera-t-il européen la saison prochaine ? La question a le mérite d’être posée après la défaite des Bretons sur la pelouse de Nice lors de la 34e journée de Ligue 1 ce samedi (2-1). Une défaite qui pourrait avoir de lourdes conséquences car en cas de victoire contre Montpellier, Lyon recollait à Rennes au classement. Outre la mauvaise passe des Rennais, le spectre d’un départ de Bruno Génésio à la fin de la saison plane du côté du Roazhon Park.

"L'article de L'Équipe ? Je n'ai rien à dire par rapport à ça"

Interrogé sur son avenir en conférence de presse, le technicien français a préféré botter en touche se concentrant sur la fin de saison de son club. Pour rappel, le journal L’Équipe avait indiqué dans la semaine que la tendance était plutôt à une saison de plus sur le banc des Rouge et Noir pour Bruno Génésio. "L'article de L'Équipe ? Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Je suis concentré sur les quatre matchs. Vous savez que les résultats sont importants pour le club, pour tous les entraîneurs. Moi, ce qui m'importe, ce sont les quatre matchs restants et les gagner pour ne pas avoir de regrets et accrocher cette place très importante pour le club" a-t-il indiqué.