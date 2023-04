Rennes : Bruno Genesio pourrait quitter le club au terme de la saison

Déjà l'année dernière, Bruno Genesio avait été plus qu'hésitant au moment de prolonger son contrat jusqu'en juin 2025 avec Rennes. Aujourd'hui, trois ans après son arrivée en Bretagne, l'ancien coach de Lyon se poserait de réelles questions sur son avenir au sein du club selon RMC Sport.

Un départ, pas forcément pour s'engager ailleurs

Si sur le plan relationnel le moral semble être au beau fixe entre Bruno Genesio et sa direction, notamment avec Florian Maurice son directeur sportif qu'il connaît depuis Lyon, c'est plutôt sur le plan sportif que des divergences apparaissent. Souhaitant plus d'expérience dans son équipe, Bruno Genesio n'a cessé de demander des profils plus âgés pour entourer son jeune effectif et n'a que trop peu eu gain de cause lors des Mercatos. Autre gros point important selon RMC Sport, à désormais 56 ans, le coach de Rennes ne cache pas en privé son envie quitter les bancs dans un futur plutôt proche. Toujours selon le média français, le coach aurait informé à ses proches qu'en cas de départ du club breton, il n'est même pas sûr de vouloir chercher un autre projet, ne se voyant pas faire ce métier pour encore longtemps.

Si à l'heure actuelle sa direction lui fait toujours confiance et veut continuer la saison prochaine avec le Lyonnais (les premières réunions pour préparer la saison prochaine ayant été faites en sa présence), une non-qualification pour la coupe d'Europe, la saison prochaine, pourrait bien les faire changer d'avis. Actuellement, Rennes se trouve 6e de Ligue 1, à deux points de Lille, première équipe jouant pour les barrages de l'Europe.