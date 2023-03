Rennes : Bruno Génésio pas inquiet avant de se déplacer à Paris

A l’aube du sprint final en Ligue 1, le Stade Rennais est à la lutte avec Lille pour la bataille concernant la 5e place de Ligue 1. Une place qualificative pour la prochaine Ligue Europa. Décevant contre Auxerre, les joueurs bretons vont devoir montrer une toute autre attitude pour conserver cette position. Et cela commence dès ce dimanche face au Paris Saint-Germain. En conférence de presse, l’entraîneur de Rennes, Bruno Génésio, n’a pas semblé inquiet avant ce déplacement périlleux chez le leader du championnat.

"Pour faire un résultat au Parc, il faut être à 100 % dans tous les domaines"

"On sait que dans ces matches-là, on a forcément plus de vigilance, parce que si on devait afficher le même état d'esprit dimanche qu'à Auxerre, on peut prendre une belle fessée, donc j'espère que ça va nous servir pour resserrer les rangs. Ce qui a fait notre force, c'est le sens du collectif, c'est jouer ensemble quand on a le ballon, faire les courses et les efforts ensemble, jouer juste avec le ballon et sur le match d'Auxerre, on a oublié un peu tout ça. Mais en face, c'est la meilleure équipe du Championnat, elle va être championne, mais je pense que c'est un match où on a tout à gagner, où il faudra jouer comme on sait le faire, dans nos qualités. Pour faire un résultat au Parc, il faut être à 100 % dans tous les domaines, avoir un peu de réussite et surtout jouer comme on a envie et l'habitude de jouer."