Rennes : après sa sortie sur blessure, Martin Terrier reçoit un joli message d'Amine Harit

L'inquiétude est toujours grande pour Martin Terrier. Hier soir, l'attaquant du Stade Rennais a été victime d'une grave blessure au genou droit, devant être évacué sur une civière. Buteur en début de match afin de permettre à Rennes de prendre les devants face à Nice, Terrier a ensuite vécu un terrible moment avec cette blessure, qui semble grave. L'attaquant des Rennais pourrait être sur la touche pendant plusieurs mois et ainsi voir sa saison prendre fin. Mais tandis qu'il continue de s'inquiéter pour son genou, il a reçu un beau message de la part d'Amine Harit, le milieu offensif de l'OM.

Harit envoie son soutien à Terrier

Le joueur marseillais et international marocain avait été victime d'une grave blessure lors du dernier match avant la Coupe du monde 2022. Face à Monaco, Harit avait subi un tacle d'Axel Disasi et avait été victime d'une entorse des ligaments croisés du genou gauche le 13 novembre dernier. Forfait pour le Mondial incroyable des Lions de l'Atlas (demi-finale face à la France), Harit va encore être sur la touche de nombreux mois et il sait ce qui vit Terrier. C'est pourquoi il a décidé de lui envoyer un message sur les réseaux sociaux et où il a écrit : "Courage mon frère, j’espère rien de grave " avec un émoji des mains en train de prier pour accompagner ce petit texte. Les deux joueurs, qui ont évolué ensemble dans les catégories de jeunes de l'équipe de France, pourraient donc bien manquer tous les deux la fin de saison...