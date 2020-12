Suite à l’intervention de #Mitrovic lors de #RCSSRFC, je vais être absent plusieurs semaines. Je vais travailler dur pour revenir plus fort. Merci pour vos messages 👍🏿 #alhamdulilah pic.twitter.com/XVfRzY3e0X

— Serhou Guirassy (@Guirassy_19) November 30, 2020

Blessé à la cheville droite vendredi soir lors du match à Strasbourg (1-1) suite à un tacle signé Mitrovic,et une information relayée par GoalSon année sportive est d'ores et déjà terminée, lui qui ne réapparaitra plus sur les terrains en 2020. Adrien Hunou et Mbaye Niang devraient donc en profiter en termes de temps de jeu et d'opportunités, eux qui pourraient être aligné en attaque contre Krasnodar lors de la prochaine sortie de Rennes en Ligue des Champions. Unique buteur du club breton en C1 avec deux réalisations, Guirassy va forcément manquer. D'autant qu'il ne sera pas le seul absent pour les Rennais pour cet importantissime rendez-vous. Nayef Aguerd et Martin Terrier, absents pour cause de coronavirus, manqueront également à l'appel. Guirassy a lui-même confirmé une longue période d'absence sur son compte Twitter.