Rémy Cabella, un atout pour Lille après l'exil

Auteur de trois buts et quatre passes décisives depuis le début de saison, impliqué sur une réalisation toutes les 65 minutes, le Français sera attendu par le public rhodanien, lui qui a notamment évolué à Marseille puis à Saint-Etienne entre 2015 et 2019, deux clubs ennemis de l'OL. Il faudra cependant plus que des sifflets pour perturber un joueur en pleine confiance, dont le doublé dimanche dernier face à Monaco (4-3) a confirmé son retour en forme après plusieurs moments difficiles.

La blessure puis la guerre

Parti pour la Russie et Krasnodar à l’été 2019, il y a subi une rupture des ligaments croisés du genou dès son cinquième match. Revenu onze mois plus tard, Cabella a retrouvé de l’influence et aidé son équipe à se qualifier pour la Ligue des champions en marquant à l’aller et au retour des barrages face au PAOK. Une dynamique entretenue lors du début de saison 2021/22, jusqu’à ce que l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février dernier.

Basé dans une ville proche de la frontière avec l’Ukraine, il a vu son contrat être résilié. Et c’est après cinq mois sans compétition qu’il a fait son retour en Ligue 1 avec Montpellier, le temps de cinq matches sans relief qui n’ont pas allongé la liste des courtisans.

"J'ai eu Lille au téléphone et le choix a été vite fait. Je préfère être ici qu'à l'étranger, même si je ne dispute pas de Coupe d'Europe", avait dit le joueur lors de sa présentation, avouant n’avoir eu qu’une seule offre concrète en France. Depuis, le joueur de 32 ans rayonne. S’il a été deux fois blessé à une cuisse, ce qui l’a privé de la moitié des matches de championnat, il pèse dans le groupe. "C’est un très bon joueur, avec beaucoup d’expérience. Il apporte quelque chose de spécial à l’équipe et rend les autres meilleurs, il veut toujours aider ses partenaires et on voit qu’il est épanoui", a loué le milieu André Gomes vendredi en conférence de presse.

Passeur avant tout

Numéro 10 dans le système en 4-2-3-1 de Paulo Fonseca, Cabella doit d’abord donner le tempo mais sent bien les coups dans la surface adverse. C’est en pur attaquant qu’il s’est retrouvé à la finition contre Monaco, deux buts célébrés en se remontant les manches, clin d'oeil au personnage de Mark Landers dans le dessin animé Olive et Tom.

"Le plus important est de faire des passes, mais quand je peux marquer, je le fais", avait-t-il souri en zone mixte après la victoire. "Je remercie les supporters pour l’ovation, ça me touche énormément parce que je donne beaucoup sur le terrain et ils me donnent en retour. Je fais tout pour faire gagner mon équipe et j’espère que ça va continuer", avait-t-il ajouté.

"Rémy a fait un superbe match et pas seulement avec la balle. Sans la balle, il a été agressif, il a pressé. Il a fait un grand match, comme toute l'équipe", avait de son côté souligné son entraîneur dimanche soir. Une décennie après un inattendu titre de champion décroché avec Montpellier et huit ans après avoir été sélectionné avec l’équipe de France pour le Mondial brésilien, Cabella vit une seconde jeunesse.