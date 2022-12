Reims - Will Still a fait mentir ses dirigeants !

Le jeune technicien belge (30 ans) a réussi à faire mentir ses dirigeants ! Lorsque l’adjoint d’Oscar Garcia a été propulsé à la tête du Stade de Reims, le 13 octobre, suite à la mise à pied de l’entraîneur catalan, son club avait annoncé que Still assurerait l’intérim jusqu’à la Coupe du Monde. "Un entraîneur sera nommé à la trêve internationale", avait même déclaré le directeur général rémois, Mathieu Lacour.

Les bons résultats obtenus par Still, six matches sans défaite et une remontée à la 11e place, ont visiblement changé la donne puisque Reims a officialisé le 30 novembre le nouvel organigramme du club, avec, à la tête du groupe professionnel, l’entraîneur Will Still. Son employeur s’est finalement résolu à payer pour chaque rencontre l’amende de 25.000 euros, le Belge ne disposant pas d’un brevet d’entraîneur professionnel. En janvier, il démarrera bien une formation à la licence pro UEFA mais il ne devrait pas l'obtenir avant l’été prochain.

"Une grande marque de reconnaissance"

"C’est une grande marque de reconnaissance de la part de mes dirigeants. À moi de faire les choses bien pour les remercier et aider le Stade de Reims à poursuivre sa marche vers l’avant", avait déclaré le 1er décembre le plus jeune entraîneur de L1, au moment de la reprise. Il en avait profité pour présenter son nouvel adjoint, l'ancien international malien Samba Diawara, passé par Troyes puis le championnat belge, dans les années 2000. Avec cette confiance accordée par ses dirigeants, le 47e entraîneur de l’histoire du Stade de Reims doit désormais confirmer ses premiers pas encourageants, marqués notamment par deux victoires consécutives à domicile face à Auxerre (2-1), puis Nantes (1-0).

La trêve liée au Mondial, qui n’a concerné que le Japonais Junya Ito, a permis aux Rémois de se reposer, puis de bien travailler. "Ces vacances ont fait du bien car il y avait beaucoup de blessés, moi y compris", a expliqué le milieu Marshall Munetsi, en conférence de presse. "On a connu des séances avec beaucoup de positivité et d'énergie, il n’y a pas de raison de changer", a indiqué le coach belge, qui a connu deux succès face à Sochaux (L2) et Charleroi (D1 belge) et une défaite face à Lens lors de la préparation. "On était sur une bonne série et une bonne dynamique que j’ai retrouvées à l’entraînement et lors des matches amicaux."

Face à Rennes, Still pourra même compter sur son maître à jouer Ito, éliminé en huitième de finale avec le Japon face à la Croatie (1-1, 1 t.a.b. à 3), il y a moins d'un mois. "Ito va très bien", a confirmé le nouvel entraîneur rémois. "Il sera dangereux, je l’espère, et prêt à aider l’équipe". Malgré "une année particulière", "après un mois de coupure, on a envie de rejouer, dans un stade plein", a insisté Still. La mission s'annonce toutefois très ardue contre la formation bretonne, invaincue depuis 11 matches en L1 et qui vise une place sur le podium en fin de saison.