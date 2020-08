Reims, un nouveau-venu chez les outsiders

Les objectifs Reims va avant tout essayer de conserver son niveau de performances des deux dernières saisons. Huitième puis sixième depuis sa remontée en Ligue 1, le club champenois va tenter de pérenniser sa place dans la première moitié du classement. Un défi de taille pour une équipe qui ne pourra plus compter sur l'effet de surprise et qui risque d'être mise en concurrence directe avec des clubs au standing plus important.

Le mercato Après une excellente saison de Ligue 1, Reims a perdu plusieurs de ses titulaires. Le capitaine Alaixys Romao n'a pas été prolongé, Hassane Kamara est parti à Nice et Axel Disasi a été vendu pour un montant record dans l'histoire du club : 13 millions d'euros. Pour se renforcer, le club champenois est allé chercher Valon Berisha à la Lazio Rome. C'est le transfert phare de l'été rémois. Avec le Kosovare, David Guion va pouvoir compter sur un joueur habitué aux compétitions européennes. Acheté à la réserve d'Everton, l'Ecossais Fraser Hornby pourrait être sa doublure. Dans le secteur offensif toujours, le Grec Anastasios Donis a été transféré définitivement après un prêt d'un an. En défense, Wout Faes aura la lourde tâche de succéder à Axel Disasi. Le Belge a été acheté en janvier à Ostende mais il y était resté en prêt jusqu'au 30 juin. Un autre joueur évoluant outre-Quiévrain est arrivé, le latéral Thibault De Smet.

L'équipe type Le 4-2-3-1 devrait encore avoir les faveurs de David Guion. Predrag Rajkovic sera plébiscité pour garder le but rémois. En défense, l'inamovible Yunis Abdelhamid sera épaulé par Wout Faes. Ils seront entourés par Thomas Foket et Ghislain Konan. Devant la défense, on retrouvera Xavier Chavalerin et Tristan Dingomé. Marshall Munetsi et Moreto Cassama pourraient aussi s'inviter dans la rotation. Pour animer le secteur offensif, Valon Berisha occupera le rôle de milieu créateur. Sur les ailes, Arbër Zeneli et Boulaye Dia devraient être sollicités. Le titulaire à la pointe de l'attaque sera El Bilal Touré ou Kaj Sierhuis.

Le point fort et le point faible La meilleure défense de la dernière saison de Ligue 1 va encore miser sur sa solidité pour briller cette année. Avec un Predrag Rajkovic très performant au poste de gardien et un défenseur aussi fiable que Yunis Abdelhamid, David Guion a une bonne base pour mettre en échec les attaquants adverses. Mais l'image de l'international marocain qui n'a pas manqué la moindre minute de jeu l'an passé, les Rémois vont devoir puiser dans leurs ressources pour briller tout au long de la saison. Avec une qualification européenne, le club champenois va découvrir la joie des matchs de Ligue Europa en milieu de semaine. Dans un début de saison déjà corsé, trois affiches continentales pourraient se rajouter au planning avant une potentielle phase de poules. Un rythme infernal qui est susceptible d'avoir un impact négatif sur le long-terme en championnat.

Le style de jeu Reims, c'est une excellente défense, mais pas que. Si les Champenois savent contrecarrer les plans adverses, ils ont aussi de plus en plus d'atouts offensifs. Kaj Serhuis, Arbër Zeneli et Mathieu Cafaro reviennent de blessure et offrent de nouvelles solutions en attaque à une équipe qui mise déjà sur les jeunes Boulaye Dia, El Bilal Touré et Nathanaël Mbuku. Acheté à la Lazio Rome cet été, Valon Berisha sera très attendu dans son rôle de numéro 10. Le jeu pourrait beaucoup dépendre de lui.