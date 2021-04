Reims : Oscar Garcia contacté par le club ?

Un contrat de deux ans proposé à Garcia ?

. Le technicien âgé de 53 ans, architecte de la montée en Ligue 1 survenue en 2018, "est sollicité par plusieurs clubs", selon des informations dévoilées par L'Equipe, ce mardi soir. Après la promotion dans l'élite du football français et le retour en Europe (une élimination lors du troisième tour de qualification de la Ligue Europa par les Hongrois de Fehérvar en septembre 2020, ndlr), le natif du Mans serait en délicatesse avec ses dirigeants.. Le technicien catalan est passé par la Ligue 1, et l'AS Saint-Étienne. Resté à peine cinq mois sur le banc, il avait pris la décision de quitter les Verts, sans indemnité de départ, en novembre 2017. Sans club depuis novembre 2020 et la fin de son aventure brève d'un an au Celta Vigo, Garcia jouit d'une réputation de coach capable de proposer un football attrayant, ce qui serait un point important dans l'esprit des dirigeants de Reims. Maîtrisant la langue française et marié à une Française, il pourrait se voir proposer un contrat de deux ans, en cas de départ de David Guion. Actuellement, Reims occupe la douzième place de Ligue 1, et reste sur deux nuls consécutifs, face à Rennes (2-2) et Nice (0-0).