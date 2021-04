Reims : Garcia sera le prochain entraîneur du club

🗨️ "On va démarrer un nouveau cycle, on souhaite le démarrer avec quelqu'un qui a une vision un peu plus internationale"

🔴 Jean-Pierre Caillot confirme que l'entraîneur du Stade de Reims sera bien Oscar Garcia la saison prochaine #SDROM pic.twitter.com/C2DRkbBjsw



— Canal Football Club (@CanalFootClub) April 23, 2021

Une vision "un peu plus internationale" pour Garcia

n va démarrer un nouveau cycle, on souhaite le démarrer avec quelqu'un qui a une vision un peu plus internationale. C'est peut-être la seule variante qu'il peut y avoir avec David aujourd'hui", a-t-il nuancé afin de justifier la venue future de l'ancien entraîneur de l'AS Saint-Étienne et du Celta Vigo.

. Depuis, la confirmation du départ du second au terme de la saison a été officialisée et ce vendredi soir, avant le coup d'envoi de la rencontre entre Reims et l'OM, Jean-Pierre Caillot a pris la parole au micro de Canal Plus afin d'en dire plus sur le futur.Valorisant le travail accompli par Guion jusqu'ici, il a confirmé l'arrivée future d'Oscar Garcia sur le banc de l'actuel onzième de Ligue 1. Principalement afin d'enclencher un nouveau cycle. "son nom, même si les choses ne sont pas officialisées., a-t-il indiqué. Par la suite, le dirigeant âgé de 59 ans a détaillé l'idée générale autour de ce choix. "Le projet c'est de continuer à développer l’institution avec notre recrutement de joueurs internationaux. Encore une fois, ce n'est pas un problème de personne, de travail, avec le staff actuel. C'est juste qu'o