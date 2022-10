Reims reçoit Auxerre, dimanche (15h) dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, les Champenois devront se passer de deux titulaires habituels en défense, Andreaw Gravillon et Emmanuel Agbadou, expulsés le week-end dernier à Lorient (0-0). Dans ces conditions, l'entraîneur Will Still pourrait s'appuyer sur Ibrahim Diakité. Pilier de la Pro 2, avec laquelle il fut titulaire à 26 reprises lors du dernier exercice de National 2, le joueur de 18 ans fait valoir ses aptitudes au duel et sa polyvalence, lui qui est capable d'évoluer dans les deux couloirs ou d'occuper l'axe droit d'une défense à trois.

Un pur produit du Stade

Né à Compiègne, Ibrahim Diakité est un pur produit du Stade de Reims, qu'il a rejoint en 2014 en provenance de l'AFC Compiègne. Alors en U12, le Franco-Guinéen a gravi les échelons, bientôt entouré de sa sœur et de son frères cadets, eux aussi dans les équipes de jeunes du club. Avant même de fêter son dix-neuvième anniversaire, le 31 octobre prochain, le jeune réserviste a disputé 54 minutes de jeu dans l'élite, après y avoir fait ses débuts face à l'Olympique de Marseille le 22 décembre 2021.

Déjà international guinéen

Talent précoce, "Diak'" paraît imperméable à la pression. Cette qualité parmi d'autres lui a déjà valu d'attirer l'attention de Kaba Diawara. Le sélectionneur de la Guinée a fait appel à lui le mois dernier, pour la seconde période de l'amical contre la Côte d'Ivoire. « C'est un immense honneur de faire partie de cette sélection. Je suis très fier de représenter les couleurs de mon pays d'origine, celui de mes parents ! Depuis mon plus jeune âge je voulais jouer pour le Syli national. C'était un rêve ! », témoignait alors Ibrahim Diakité, qui pourrait en vivre un autre dimanche en débutant son premier match de Ligue 1.