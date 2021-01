Reims : Dia avoue avoir eu des contacts avec l'OM

"Je ne vais pas partir pour partir"

🗣 Boulaye Dia : "Oui il y a eu des contacts. C'est vrai que Marseille, ça aurait été un projet intéressant."

Oyonnax

C’est très clair depuis le début avec le président, qui lui avait déjà accordé ce bon de sortie cet été. Boulaye n’a pas trouvé le projet sportif qui lui permettrait de continuer sa progression. Il est dans le même état d’esprit cet hiver : trouver le club qui le fera progresser et lui permettra de jouer. Vu comment sa saison est lancée, il est très excité pour confirmer sur la deuxième partie et peut-être se donner plus de choix cet été", a-t-il indiqué.

Co-meilleur buteur de la Ligue 1 avec Kylian Mbappé (12 buts), Boulaye Dia se montre très performant sous le maillot du Stade de Reims dans cet exercice 2020-2021. Invité de l'émission Top of the Foot, il a reconnu avoir eu des contacts avec l'Olympique de Marseille lors du mercato estival., a confié le joueur. Alors qu'il sera en fin de contrat en juin 2022 avec Reims, il est aussi revenu sur les intérêts des clubs à son égard. "Quelques clubs sont sortis dans la presse. C'est vrai qu'il y a des pistes, des clubs intéressés. Mais pour l'instant, ils sont juste intéressés."Son avenir a également été évoqué. Pour Dia, la solution ne réside pas dans un départ simplement afin de partir du Stade de Reims, actuel quatorzième du championnat de France. "Je n'ai jamais dit que j'avais envie de partir. C'est vrai que, vu les options, ça ne sert à rien de partir pour un projet moins intéressant. Ce n'est pas le but.", a justifié le natif deSon entraîneur à Reims, David Guion, s'est lui montré conscient de la possible perte de Dia, au micro de RMC. "