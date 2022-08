Reims : Caillot dénonce "un problème avec l'arbitrage français"

"Ce sont toujours les mauvaises décisions du mauvais côté"



⏱ 90’ [1-1]

🏁 𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 ! Devant à la pause sur un but de @ItouJky, le SDR a dû composer avec l'expulsion de Dion Lopy dans le deuxième acte et a concédé l'égalisation. Malgré tout, les Rémois accrochent un point plein de solidarité face à Lyon ! 👊#SDROL #GoSDR pic.twitter.com/gsc5FATtpd



"Jouer à dix contre onze ou douze, c'est très difficile"

. Le président du Stade de Reims n'a pas du tout apprécié l'arbitrage de Jérémy Stinat lors du nul concédé face à l'OL (1-1). Comme face à Clermont 15 jours plus tôt, le club champenois a dû évoluer en infériorité numérique. Dimanche, c'est en raison de l'exclusion de Dion Lopy pour un tacle les deux pieds décollés sur Alexandre Lacazette (63ème) que la situation s'est produite. Près de 20 minutes plus tard, Moussa Dembélé a égalisé pour la formation de Peter Bosz, parvenant à donner 1 point à l'OL.", s'est emporté le président Caillot.Par la suite, il a déploré le manque de mesure dans le traitement des équipes. "(directeur technique de l'arbitrage français, ndlr)(sur Balogun, ndlr). Et nous, il n'y a pas penalty (...), a-t-il affirmé.Oscar Garcia, l'entraîneur de Reims, allait dans le même sens, en conférence de presse.a-t-il pesté. Mercredi, dans le cadre de la 5ème journée de Ligue 1, Reims se déplacera sur la pelouse d'Angers (19 heures) avec l'envie sans doute claire de terminer la rencontre à onze contre onze...