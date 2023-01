Régis Le Bris fait le point sur l'absence de Terem Moffi contre Rennes

Malgré l'absence de Terem Moffi hier soir contre Rennes, Lorient s'est imposé avec brio (2-1), pour l'ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Régis Le Bris, l'entraîneur d'un FCL provisoirement 6e du championnat, est ainsi revenu en conférence de presse sur la défection sur la feuille de match de son buteur nigérian (13 réalisations, 2e meilleur scoreur de L1). Sollicité par Nice, l'avant-centre est tout proche d'un départ de Bretagne.

Terem Moffi, toujours Lorientais, mais tout proche de Nice

"Il n’y a pas de problème psychologique avec Terem, il y a une période qui est très perturbée. Je le redis, c’est une bonne nouvelle pour le FCL d’avoir un attaquant de cette qualité dans son effectif. Il est très convoité, il nous a beaucoup apporté lors de la première partie de saison en marquant douze buts. Dans cette période de sollicitations multiples, il y a des questionnements sur son projet, et il a besoin de faire le point. Il n’était pas dans les dispositions pour se donner à 100% aujourd’hui. Pour nous, c’est bien qu’Ibra (Koné) et que d’autres puissent prolonger l’effort de l’équipe et donner du temps à toutes les personnes qui vont traiter ce sujet autour de Terem pour prendre la bonne décision. On verra où ça mène au 1er février. Est-ce que Moffi est déjà parti dans mon esprit ? Non, pas aujourd’hui, il est toujours Lorientais. On va avoir quelques jours de discussions entre lui, le président, les clubs qui peuvent le convoiter… Je ne peux pas dire aujourd’hui comment ça va se terminer".