Habib Beye (entraîneur du Red Star, propos relayés par L’Équipe) : « Il y a des regrets, un peu de frustration car on a la première occasion du match, et il y a cet arrêt de Majecki à bout portant. Le but aurait été mérité et aurait pu les faire douter. Niko Kovac avait dit qu'il nous respectait, et on a pu voir que Monaco était une équipe de Coupe d'Europe. On savait qu'on pouvait leur poser des problèmes dans la largeur et on s'est retrouvés très souvent en situation de centre. L'équipe a montré de la personnalité et du caractère, on avait l'ambition de montrer qu'on était capables de jouer face à une équipe de L1. J'ai beaucoup aimé la réaction de mes joueurs à 0-1, et on frappe une première fois la barre. On attaquait alors côté kop, et avec cette ferveur à Bauer, ça aurait pu être un autre scenario. J'ai vu beaucoup de déception dans le vestiaire mais j'ai dit à mes joueurs que j'étais fier d'eux. »