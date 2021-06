Depuis 2017, Kylian Mbappé porte les couleurs du PSG. Il brille avec l’équipe francilienne, mais il aurait pu le faire avec un autre club, beaucoup plus prestigieux. Avant d'intégrer le centre de formation de Monaco, il avait la possibilité de rejoindre le Real Madrid. C’était tentant, mais il a finalement dit non à ses courtisans merengue.

Mbappé attaché à la France

Jusque-là, le prodige de Bondy n’est pas vraiment revenu sur les motifs de ce choix. Il vient de le faire dans un entretien accordé à l’Obs. « Mes parents voulaient que je commence ma carrière en France, que j’aie une éducation française. Parce que quand tu vas dans les centres de formation, bien sûr que t’y vas pour le foot, mais tu poursuis aussi ton éducation. Aller en Espagne, même si c’était avec Zidane, ça restait un autre pays, une autre culture », a-t-il déclaré.



Huit ans se sont écoulés depuis cet épisode et le Real Madrid continue de suivre et convoiter l’international français. Des rumeurs laissent croire que la Casa Blanca pourrait déclencher un raid cet été afin de le faire venir. Carlo Ancelotti, le nouveau coach de l’équipe, ne serait pas contre l’idée de l’avoir dans son effectif.