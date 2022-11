Aurélien Tchouaméni, l’un des plus grands espoirs français, joue aujourd’hui au Real Madrid. Mais, il aurait pu prendre la direction de Paris plutôt que de la capitale espagnole au moment où il a choisi de quitter Monaco. Le club champion de France a tenté de le faire signer et les joueurs de l’équipe francilienne ont aussi cherché à l’attirer dans leur effectif.

Les joueurs du PSG ont fait pression sur Tchouaméni

Dans un entretien accordé à France Football, Tchouaméni a indiqué que Kylian Mbappé a bien essayé de le faire dévier sa trajectoire. « A la fin de la saison surtout, car lui aussi était en stand-by (départ au Real ou prolongation). C’était une discussion très cool avec Kylian. Il voulait savoir ce que je comptais faire. Je lui ai aussi demandé ce qu’il comptait faire. »



Mbappé n’était d’ailleurs pas le seul à tenter d’influer l’ancien monégasque. « Pendant la sélection de juin, où c’était acté qu’il allait rester, il me chambrait avec « Presko » (Presnel Kimpembe) : « Allez faut que tu viennes aussi au PSG ! » Mais mon choix était fait depuis longtemps. On rigolait par rapport à ça, mais… Y'avait pas moyen (qu’il change d’avis). »



Tchouaméni a donc signé finalement chez les Merengue. Ce n’est cependant pas une fin en soi. Il veut continuer à progresser et à atteindre d’autres niveaux. « Je suis très perfectionniste, a-t-il souligné. Cela me permet d’être là où je suis. Mais d’un autre côté quand t’es un éternel insatisfait, t’as du mal à te rendre compte de ce que t’as déjà parcouru. Parfois, j’essaie de prendre du recul, de me dire : « T’as 22 ans, t’es en équipe de France et au Real, c’est quelque chose de beau. » Mais la seconde d’après je suis déjà en train de chercher quelque chose pour m’améliorer. »