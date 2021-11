Carlo Ancelotti a révélé qu'Eden Hazard souffre d'une gastro-entérite et qu'il ne sera pas disponible pour le match du Real Madrid à Grenade dimanche après-midi. L'Italien a indiqué qu'il comprenait pourquoi Hazard était mécontent de son manque de temps de jeu au stade Santiago Bernabeu. "Il est absent (pour le match de demain) à cause d'une gastro-entérite", a confirmé Ancelotti lors de la conférence de presse d'avant-match de samedi. Cela me dérangerait s'il était satisfait de sa situation. Et il ne l'est pas. Sa situation est celle d'un joueur qui ne joue pas beaucoup."

La mise au point d'Ancelotti sur Bale

Gareth Bale a rejoint l'équipe nationale du pays de Galles pour la dernière trêve internationale, alors qu'il n'était pas totalement remis d'une blessure au Real Madrid, et il a ensuite pris un coup qui le tiendra éloigné des terrains pendant un certain temps. "La situation était claire. Il était en bonne santé (avant d'aller jouer avec le pays de Galles), a expliqué Ancelotti. Ils pensaient qu'il pouvait jouer, peut-être que l'évaluation n'était pas si précise. Nous voulons qu'il reprenne du poil de la bête. Il est important pour nous. Il veut jouer pour le Real Madrid. C'est ce que je vois. Il sait que pour jouer pour le pays de Galles, il doit jouer pour nous."