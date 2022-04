Real Madrid : Ancelotti décrypte la réaction de Pochettino sur Mbappé

"Les entraîneurs ne peuvent pas dire toute la vérité"

A la veille d'affronter l'Espanyol Barcelone ce samedi en Liga (16h15), Carlo Ancelotti s'est présenté devant les médias ce vendredi. Probablement pas préparé à être interrogé sur Kylian Mbappé et encore moins au courant de la sortie de Mauricio Pochettino la veille, l'entraîneur du Real Madrid s'est amusé lorsqu'on lui a demandé son opinion à ce sujet. Pour rappel, le technicien argentin du PSG dont l'avenir s'inscrit en pointillés dans la capitale française depuis l'élimination en 8eme de finale de Ligue des champions a déclaré être certain "à 100%" qu'il sera toujours en fonction au sein de la maison Rouge et Bleu la saison prochaine, et cela en compagnie de Kylian Mbappé, dont le destin semble également lié à celui du Real Madrid.Hilare, Carlo Ancelotti a affirmé que "les entraîneurs en conférence de presse ne peuvent pas dire toute la vérité. Cela est assez normal." Le thème Mbappé ne l'intéressant que très peu, il a rapidement embrayé, préférant traiter de l'actualité sportive de son équipe.dixit l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Et pour cause. Les Merengues ont l'opportunité de s'adjuger une 35eme Liga, à condition de décrocher au minimum un point contre les Catalans ce samedi au Santiago-Bernabeu. Et quatre jours plus tard, la Casa Blanca recevra Manchester City en demi-finale retour de Ligue des champions (défaite 4-3 au match aller).Même si le championnat d'Espagne ne devrait pas échapper au Real Madrid, le "Mister" est confronté à une cascade de blessés, particulièrement dans le secteur défensif. De son propre aveu,, pour pallier aux forfaits de David Alaba, Eder Militao et Nacho. "Je vais devoir mettre Vallejo (Jesus, ndlr), qui a très peu joué et qui a toujours été d'un très grand professionnalisme" a soufflé le successeur de Zinedine Zidane.