RC Lens : Sotoca trouve son équipe plus mature que la saison dernière

Samedi dernier, le RC Lens a vécu un coup d’arrêt à Paris (3-1). Une défaite qui a relégué les Sang et Or à 9 points du leader parisien. Désormais, les Artésiens doivent se concentrer dans la quête pour la deuxième place. Avec la réception de Monaco (4e), samedi, les Nordistes ont l’occasion de prendre le large dans la course au podium. Interrogé par nos confrères du journal l’Équipe, Florian Sotoca est revenu sur cette fin de saison lensoise.

"On aborde les matchs plus intelligemment"

"Je trouve qu'on est beaucoup plus matures que les années précédentes, que ce soit dans notre jeu, dans notre réflexion des matches, on les aborde plus intelligemment, on se livre beaucoup moins, on concède beaucoup moins d'occasions. Il faut rester nous-mêmes. On l'a vu au Parc des Princes, à dix au bout de 20 minutes. On a gardé ce cap de toujours vouloir jouer, de les presser. Cette personnalité qui fait notre force. Si on la garde lors des sept derniers matchs, je pense qu'on aura une bonne surprise à la fin de saison".