RC Lens : Franck Haise impatient de disputer le sprint final

A 9 journées de la fin, Lens occupe une place inespérée sur le podium. Avec 3 longueurs d’avance sur Monaco (4e), les Artésiens peuvent rêver de disputer la prochaine édition de la Ligue des Champions. Compétition à laquelle le RC Lens n’a plus participé depuis la saison 2002-2023 (éliminé en phase de poules). Ce samedi à 17h05, le club nordiste se déplace sur la pelouse de Rennes (5e). Un rencontre capitale pour la formation lensoise au vue du faible écart entre les deux équipes (7 points). En conférence de presse, Franck Haise, l’entraîneur des Sangs et Or, a fait part de son excitation avant de démarrer ce sprint final.

"Il faut garder la ligne de conduite qui est la nôtre depuis 36 mois"

“Dix matches, c'est une longue ligne droite. Il faut un peu d'oxygène. Il faut du calme. On va voir, moi je trouve ça passionnant et excitant d'être dans cette dernière ligne droite. Il n'y a pas eu de discours particulier pour le moment. Je sais que les joueurs sont focus. Quand je vois l'énergie et l'enthousiasme des joueurs à l'entraînement... Aujourd'hui, il y a un degré de maturité dans l'équipe. Cela fait trois saisons qu'on est dans le top 10, avec des joueurs qui savent ce que sont des matches à enjeux. Il faut garder la ligne de conduite qui est la nôtre depuis 36 mois. Rennes est l'une des grosses équipes du Championnat, elle est régulière dans le top 5 de Ligue 1 avec un effectif d'une très grande qualité. On sait que ce sera difficile sur plein de points mais on a des arguments.”