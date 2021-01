Rami insiste : Anthony Lopes est un danger public

Auteur d'une sortie explosive sur Vagner Dias lors de la défaite de Lyon face à Metz, Anthony Lopes n'a pas été sanctionné par Stéphanie Frappart, même si le joueur messin a eu beaucoup de mal à se remettre sur pied. Pour Adil Rami, il faut sévir auprès du gardien de l'OL avant qu'il ne soit trop tard. "Je parle de ses sorties et non du footballeur car je trouve que c'est un gardien extraordinaire, l'un des meilleurs en Ligue 1. Mais là ses sorties, ce sont des récidives, a tonné l'ancien Marseillais au micro de RMC. Elles sont super dangereuses pour lui et son équipe s'il prend un rouge, mais aussi pour l'intégrité des joueurs. On a même des tops de ses sorties sur internet où il les fracasse tous, en laissant traîner une jambe. Il faut attendre qu'il y ait une moelle épinière qui pète pour sévir?", a martelé Rami dans l'émission Top Of The Foot.



🗣💬 "Il y a un top de ses sorties où il fracasse tout le monde. On va attendre quoi, qu'il y ait une moelle épinière qui pète ? "

Le procureur @Rami13officiel condamne fermement le caractère dangereux et inapproprié du jeu du gardien de l'OL, Anthony Lopes. #RMCLive pic.twitter.com/l3E2Ewhw21

— Top of the Foot (@topofthefoot) January 20, 2021





Rami ajoute que les arbitres ont leur part de responsabilité. "Il n'est pas le seul dans ce dossier, j'inclus aussi les arbitres. Quand on est en Ligue 1, les arbitres expliquent en début de saison la manière d'arbitrer et le comportement que les joueurs doivent avoir. On écoute pendant plus d'une heure où tout le monde s'ennuie, et ce qui est proposé n'est jamais proposé correctement sur le terrain. En France, on protège les joueurs par rapport au jeu dangereux. Quand on gagne un duel mais que ça devient dangereux, c'est estimé comme faute avec possiblement un carton rouge." Ce n'est pas la première fois que l'ancien international français s'en prend au portier de l'OL, lui qui avait déjà tiré la sonnette d'alarme il y a quelques jours.