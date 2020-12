Rachat de l'OM : Boudjellal exaspère Tapie

Les méthodes de Mourad Boudjellal pour le rachat de l'Olympique de Marseille ne plaisent pas à Bernard Tapie, qui se dit agacé par tout le tapage autour de cette affaire. Alors que l'ancien président du RC Toulon dit vouloir s'inscrire dans la lignée d'un président comme Tapie (1986-1994) s'il prenait la tête de l'OM, ce dernier semble exaspéré par son approche : "Ce que fait Boudjellal, ce n'est pas bien. Il a pourtant été lui-même président d'un club de sport et connait les espérances et les passions que cela suscite. Donc, il sait qu'il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'il est interdit de faire", a déploré l'ancien homme fort de l'OM dans La Provence.

"Ce qui est interdit, c'est de rendre publique la volonté de vouloir reprendre un club sans avoir pris deux précautions essentielles: la première, c'est que le club soit à vendre, la deuxième, c'est que vous ayez les moyens de l'acheter. Or, dans ce cas précis, non seulement l'OM affirme qu'il n'est pas à vendre, mais je doute que Boudjellal ait les moyens de se l'offrir", a encore tancé Tapie, qui poursuit sa salve en reprochant à Boudjellal "de jouer avec les émotions des supporters", de "jeter de l'huile sur le feu" et de faire "mal au club" en promettant les arrivées de Zinedine Zidane et Lionel Messi. Des paroles sont "malsaines", "inutiles" et "nuisibles". Voilà Boudjellal rhabillé pour l'hiver...