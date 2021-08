Qui va devoir se battre pour le maintien en L1 ?

La Ligue 1 version 2021/2022 s'ouvre ce vendredi par un choc entre l'AS Monaco et le FC Nantes. Et comme à chaque début d'exercice, toutes les équipes n'ont sensiblement pas les mêmes objectifs, de par leur budget mais également leur histoire avec le championnat de France. Et en parlant du match d'ouverture, un club pourrait bien devoir se battre pour le maintien tout au long de la saison : le FC Nantes. Le club ligérien, au bout d'une saison harassante marquée par le limogeage de Christian Gourcuff et l'intronisation d'Antoine Kombouaré et les conflits entre la direction et les supporters, a frôlé la relégation l'an dernier. Les Nantais ne doivent leur salut qu'à un barrage réussi contre le troisième de Ligue 2, Toulouse. Longtemps englué dans les tréfonds du classement, le FCN avait réussi une belle remontée pour accrocher un sursis contre le TFC. Cette saison, alors qu'il a perdu son maître à jouer Imran Louza (Watford) sans pour autant avoir bien recruté dans la foulée, Nantes a les cartes en main pour ne pas revivre une saison en enfer. Derrière les Jaune et Vert, deux formations bretonnes ont flirté avec la Ligue 2 l'an passé, le Stade brestois et le FC Lorient. Pour enrayer cette spirale, le premier a échangé son entraîneur avec Montpellier cet été. Olivier Dall'Oglio a donc quitté le Finistère pour l'Hérault alors que Michel Der Zakarian a fait le chemin inverse. Du côté de la cité aux cinq ports, on (re)découvrait la Ligue 1 avec Christophe Pelissier l'an dernier, ce qui pousse à indiquer que le prochain exercice devrait mieux se passer même si rien n'est joué d'avance.

Les deux promus également ?

Si l'on ne peut jurer de rien, les promus de Ligue 2 n'échappent pas aux pronostics des futurs relégués. Et à tendre l'oreille du côté de Troyes et de Clermont, nul doute que le premier objectif sera de sécuriser sa place au sein de l'élite. Le champion de Ligue 2, l'Estac, a la chance de ne pas être obligé de vendre des joueurs grâce à sa présence dans le « City Football Group ». Laurent Battles, le technicien de l'Aube, a ciblé plusieurs joueurs pour augmenter la valeur de l'équipe. Aussi et surtout, l'expérience jouera un rôle important tout au long de la saison tant sur le plan des performances que sur la physionomie des matchs. Pour terminer, nous pouvons citer les clubs au budget moyen comme le FC Metz ou le RC Lens mais ces deux formations ont montré l'an passé qu'elles pouvaient pratiquer un superbe jeu avec un système offensif et terminer dans le Top 10 de Ligue 1.