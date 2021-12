Qui pour remplacer Niko Kovac à Monaco ?

La direction de Monaco n’a pas perdu de temps. A peine séparée de son technicien croate Niko Kovac, elle s’est mise en quête de celui qui pourra succéder à ce dernier à la tête de l’équipe première. On peut même imaginer que Paul Mitchell, le directeur sportif, a enclenché les recherches en amont pour ne pas travailler dans l’urgence. Une shortlist de trois éléments a déjà établie. Elle comporte les noms de Philippe Clément, Jesse Marsch et Paulo Fonseca.

Celui qui émerge comme le candidat numéro 1 c’est le premier nommé. Clément est l’actuel entraineur du FC Bruges. Âgé de 47 ans, il a fait ses preuves ces dernières années en remportant trois titres de champion de Belgique. Cette saison, il s’est même distingué en guidant les siens à un excellent résultat face au PSG en ouverture de la Ligue des Champions (1-1). Même s’il n’a encore jamais coaché hors de son pays, son profil plait donc beaucoup aux responsables monégasques. Le seul inconvénient le concernant c’est qu’il n’est pas libre.

Mitchell n’aura pas le droit à l’erreur

Marsch et Fonseca, les deux autres coaches pistés, n’ont pas ce problème. Le technicien américain a été débarqué du RB Leipzig il y a deux mois et depuis il est en attente d’un nouveau projet. Mitchell le connait assez bien puisque les deux hommes ont travaillé ensemble du côté de Salzbourg. Lui aussi possède deux titres de champion à son actif, ceux remportés en Autriche avec le Red Bull. Enfin, le dernier entraineur visé c’est Paulo Fonseca. Ce dernier était annoncé dans plusieurs clubs anglais (Totenham, Newcastle) mais il n’y a pas eu d’accord trouvé dans cette optique. Il reste sur une expérience mi-figue mi-raisin à la Roma. Néanmoins, son passage à Shakhtar avait été très remarqué et il aussi longtemps coaché dans son pays.

L’ASM doit maintenant faire son choix entre les trois, sachant qu’il n’a pas vraiment le droit de l’erreur. Depuis 2018, et le premier limogeage de Jardim, quatre techniciens différents se sont succédé à la tête de l’équipe sans parvenir à totalement relancer l’équipe. Curieusement, avec une moyenne de points de 1.95 points/match, Kovac est celui qui a le mieux réussi mais on a choisi de lui indiquer la porte de la sortie après une expérience de 18 mois. Son successeur aura indiscutablement une lourde pression sur ses épaules.