Quelles surprises cette saison en Ligue 1 ?

Marseille et Clermont partagent un point commun, celui d'être invaincus durant leur préparation respective d'avant-saison. Si Clermont devrait avoir pour objectif de garder sa place en Ligue 1, pour sa première saison dans l'élite, la formation phocéenne pourrait être l'une des surprises de ce début de saison. Avec Jorge Sampaoli à sa tête pour sa première saison entière, l'OM peut nourrir de belles ambitions d'autant qu'il a réalisé un mercato ambitieux avec de belles arrivées à la clé. Konrad de la Fuente, Luan Peres, Mattéo Guendouzi ou encore Gerson ont rejoint la Canebière pour faire passer un cap au club marseillais et lui assurer une belle compétition en Europe (Ligue Europa). Pour la Ligue 1, l'objectif est de terminer encore plus fort que l'an passé (5eme) et de rivaliser à pleine mesure avec Lille, l'OL, l'AS Monaco ou le PSG.

La patte Sampaoli s'est d'ores et déjà ressentie pendant la demi-saison l'an dernier, lors de la préparation et tous les feux semblent au vert pour débuter la nouvelle saison. Si les recrues sont à la hauteur, alors l'Olympique de Marseille pourrait avoir une belle carte à jouer. À un degré légèrement moindre, Strasbourg pourrait être l'une des belles surprises de ce nouvel exercice. Avec à sa tête, Julien Stéphan, l'ancien technicien du Stade Rennais, le RCSA semble être en capacité de développer un jeu attrayant, porté vers l'avant. Avec le retour de Kévin Gameiro, par ailleurs déjà buteur lors de la préparation et le retour du public à la Meinau, on parie volontiers sur une belle saison du club alsacien.

Quid de Nice ?



L'OGC Nice a frappé fort sur le marché des transferts en enrôlant l'entraîneur champion de France en titre, Christophe Galtier. Grâce au soutien indéfectible d'Ineos et de son propriétaire, Jim Ratcliffe, la formation azuréenne peut développer un projet ambitieux sur le long terme sans pour autant regarder au porte-monnaie. En ce sens, les arrivées conjointes de Justin Kluivert et Calvin Stengs, deux forts potentiels, ont amené une belle valeur ajoutée à Nice. S'il ne paraît pas en mesure de jouer des coudes avec les formations du Top 5 actuellement, nul doute qu'avec le futur système en 4-4-2 de son entraîneur et l'apport des recrues estivales, l'OGCN pourrait être une équipe attirante à suivre cette saison.

En plus de Lens et de Metz, auteurs d'un exercice particulièrement brillant l'an passé et qui seront encore à scruter dans les prochaines semaines, le Rennes de Bruno Génésio (pour sa véritable première saison en Bretagne), le Reims d'Oscar Garcia ou le Bordeaux de Vladimir Petkovic peuvent avoir leur mot à dire en 2021/2022 . Concernant les deux derniers, récemment arrivés en France, il s'agira surtout d'observer leur adaptation dans ce championnat de France.



