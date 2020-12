Quelle marge pour l'OL ?

Après cinq victoires consécutives, la dernière en date dimanche au Parc des Princes face au PSG (0-1), l’OL, troisième du classement, a donc calé mercredi face à Brest (2-2), concédant l’égalisation dans le temps additionnel sur un penalty marqué en deux temps par des Bretons réduits à dix depuis l’expulsion de Paul Lasne à la 74e minute. Un coup d’arrêt pour les hommes de Rudi Garcia, dont certains ont pu payer leur débauche d’efforts consentis à Paris trois jours plus tôt.

"Nous étions peut-être un peu émoussés physiquement, a expliqué l’entraîneur lyonnais en conférence de presse. On était un peu moins bien que d'habitude. Quand on mène 2-1, en supériorité en plus, ils ne doivent même plus approcher notre surface. C'est là que nous sommes fautifs, et que l'on perd deux points. On a moins bien joué que sur les dernières rencontres. Maintenant, on doit aller récupérer les points à Nice. Il reste deux matchs, on doit les gagner."

Garcia : "Je ne regrette pas du tout d'avoir fait tourner"

Avant de défendre Lopes et de critiquer l’arbitrage sur le penalty brestois, Garcia s’est aussi dit satisfait du turn-over pratiqué. Alors que Thiago Mendes était suspendu après son expulsion pour son tacle sur Neymar au Parc, les habituels titulaires Maxwel Cornet, Lucas Paqueta et Memphis Depay ont débuté la rencontre sur le banc, avant de rentrer tous les trois à la 55e minute, alors que les visiteurs menaient au score. Et ce sont l’international ivoirien et le Néerlandais qui ont marqué les deux buts lyonnais…

"Je ne regrette pas du tout d'avoir fait tourner l'effectif comme cela. Les entrants nous ont ensuite beaucoup aidés à changer le résultat", a ensuite reconnu le coach rhodanien. Est-ce à dire que l’OL ne peut pas se permettre de trop faire tourner, même dans une saison sans Coupe d’Europe ? Peut-être uniquement par petites touches.

Car l’équipe semble s’être trouvée avec Depay, plutôt que Moussa Dembélé, dans un rôle de faux 9 et déjà auteur de 7 buts, pour libérer Karl Toko Ekambi (7 buts également) et Tino Kadewere (5 buts). Et le milieu Thiago Mendes-Paqueta-Aouar est très complémentaire, même si cela sacrifie un Guimaraes apparu peu à l’aise face aux Brestois, comme Dembélé d’ailleurs. A part Thiago Mendes, toujours suspendu, on devrait retrouver l'équipe type samedi soir à Nice. A Garcia, en fin de contrat en juin, de parvenir à garder un équilibre tout en concernant tout son groupe. Ce qui n'est pas une mince affaire...