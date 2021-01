Quel rôle pour Pol Lirola à l'OM ?

L'OM tient sa première recrue de l'hiver. Ce lundi, Pol Lirola est arrivé sur la Canebière pour passer sa visite médicale et s'engager officiellement avec le sixième de Ligue 1. Le joueur qui appartient à la Fiorentina va être prêté pour six mois avec une option d'achat estimée à un peu moins de 12 millions d'euros. Ce transfert va permettre d'apporter de la concurrence dans l'effectif marseillais au poste de latéral droit. Titulaire indiscutable jusque-là, Hiroki Sakai voit son statut être menacé par l'arrivée de l'Espagnol. Le nouvel arrivant a un profil bien plus offensif que le Japonais et pourrait rapidement devenir le numéro 1 à ce poste.

Un latéral réputé pour son apport offensif



Ailier de formation, le joueur formé à l'Espanyol Barcelone a été régulièrement utilisé dans un rôle de piston droit lors de ses expériences italiennes du côté de Sassuolo ou de la Fiorentina. Il a pu s'y habituer dès son passage au sein de la Primavera de la Juventus Turin où il a terminé sa formation et découvert le monde professionnel en s'entraînant avec le groupe dirigé par Massimiliano Allegri. Avec sa vitesse, sa conduite de balle, sa qualité de centre et sa capacité à multiplier les courses à haute intensité, le joueur de 23 ans va avoir l'occasion d'apporter le surnombre offensif dans le couloir droit marseillais. S'il parvient à effacer les limites de son jeu défensif et notamment dans le jeu aérien, Pol Lirola pourrait être une très bonne pioche pour Marseille. Jeune et prometteur, il a tous les atouts pour se révéler au plus haut niveau et être le latéral que l'OM cherchait désespérément à recruter depuis l'été dernier.

A la Fiorentina, Pol Lirola a perdu son statut de titulaire



Malgré son jeune âge, l'Espagnol qui a évolué dans la sélection espoirs avec Fabian Ruiz, Rodri, Mikel Oyarzabal ou Dani Ceballos a déjà joué quatre saisons pleines en Serie A. Recruté définitivement pour 11 millions d'euros par la Viola l'été dernier, il a perdu sa place de titulaire au profit de Lorenzo Venuti. Le Catalan a quand même délivré une passe décisive pour être impliqué sur un 16eme but en Serie A depuis ses débuts professionnels. Un chiffre qui prouve que Pol Lirola va permettre à l'OM d'aller de l'avant.

