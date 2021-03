Quand Neymar revient...

2018



2019

2020



Gravement blessé au métatarse lors d'unen Coupe de France (3-0) fin février, Neymar n'avait plus rejoué de la saison à l'occasion de sa première année avec le club de la capitale. Se préservant pour la, il avait ainsi attendu un peu plus de trois mois pour effectuer son retour, ratant notamment le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid (1-2) qui avait entériné l'élimination des Parisiens après la défaite de l'aller, à laquelle il avait participé (3-1) en restant trop discret. Au Mondial 2018 en Russie, sa Seleçao avait finalement été éliminée en quarts de finale par le Brésil (1-2).Cette fois, c'est unqui avait causé la perte de Neymar dès la fin du mois de janvier. Touché à nouveau au métatarse, le Brésilien manquait alors dès le huitième de finale aller en Ligue des Champions, qu'on pensait bien négocié face à Manchester United (0-2) avant le match retour que l'on sait (1-3)... Là encore, trois mois s'étaient écoulés avant la réapparition de l'ancien joueur du Barça, ce qui lui avait permis de terminer la saison avec le Paris Saint-Germain.Jouant 45 minutes contre Monaco en championnat fin avril (3-1), il avait ensuite été titularisé face à, s'inclinant aux tirs au but après avoir marqué d'un subtil lob dans le temps réglementaire (2-2). Avec l'équipe du Brésil, il s'était ensuite encore blessé à la cheville, ce qui lui avait fait manquer la Copa América victorieuse.Moins embêté par des blessures longue durée que lors de ses deux premiers exercices, Neymar a surtout raté un gros mois de compétition sans trop de conséquence, de mi-octobre à mi-novembre, à cause d'un souci aux ischio-jambiers. La malédiction de la Ligue des Champions avait failli frapper en février, mais son indisponibilité n'avait pas excédé deux semaines début février (touché aux côtes), ce qui lui avait permis de se rétablir juste pour le(2-1). Il avait surtout débloqué la situation au retour, premier d'une longue et malheureuse liste de matchs à huis clos, en ouvrant le score contre le Borussia (2-0).