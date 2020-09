Puel, la 600e heureuse

Jeudi soir (21h) au Vélodrome, Claude Puel fêtera sa 600e sur un banc d’un club de Ligue à l’occasion du déplacement de Saint-Etienne à Marseille. L’occasion pour les Verts de confirmer, dans ce match en retard de la première journée, leur bon début de saison, eux qui ont remportés leurs deux premiers matchs, contre Lorient et Strasbourg, sur le même score (2-0).

Passé par Monaco, Lille, Lyon, Nice, avant de traverser la Manche (Southampton, Leicester), le tout avec plus ou moins de bonheur, le Tarnais, arrivé il y a peu moins d’un an dans le Forez en tant que manager général et qui a vécu un premier exercice compliqué, terminé à la 17e place, s’est réjoui en conférence de presse de cette entame, et de la réussite de ce "nouveau projet. Et c'est bien de l’accompagner avec des résultats. Au niveau du moyen terme, il y a un groupe qui se met en place qui aura un avenir, un futur pour le club, ça je n’en doute pas. Je ne veux pas avoir des exigences hors normes avec ce groupe. On doit franchir des paliers. On a une marge, on se fixe des objectifs de jeu."

Khazri aussi sur le départ ?

Un groupe que le septième entraîneur de Ligue 1 le plus capé a voulu façonner à sa manière, en jouant la carte jeunes, en écartant, notamment, l’emblématique Stéphane Ruffier et en recrutant malin, avec des joueurs libres (Adil Aouchiche, Jean-Philippe Krasso) ou des prêts (Yvan Neyou).

Il faudrait en revanche débourser quelques millions pour débaucher la prochaine recrue, l’arrière gauche argentin de Velez Sarsfield Francisco Ortega, selon le journaliste de TyC Sports Cesar Luis Merlo.

Et si certains éléments ne sont plus là, comme Loïc Perrin (retraite), Yohan Cabaye (fin de contrat), Yann M’Vila (Olympiakos), Lois Diony (Angers), Franck Honorat (Brest) ou Vagner Dias (Metz), l’ASSE n’a pas encore fini de dégraisser, ce que reconnaissait Puel le mois dernier dans un entretien accordé à L’Equipe. "J'ai près de quarante joueurs pro, ce qui est dingue dans le management. Quand on va se rapprocher de la compétition, je vais devoir resserrer le groupe (autour de 25) et j'espère qu'on restera soudés", annonçait-il ainsi avant la reprise du championnat.

"Perdre Bouanga et Fofana serait contre-productif"

Et alors que son groupe pourrait bientôt voir partir Wahbi Khazri, notamment suivi en Turquie, Claude Puel espère toujours pouvoir compter sur deux de ses meilleurs joueurs, l’attaquant Denis Bouanga, buteur samedi dernier contre Strasbourg, ou le jeune et prometteur défenseur Wesley Fofana, dans le viseur de Leicester. "Perdre Bouanga et Fofana serait contre-productif, on doit avoir de l'ambition même dans la reconstruction car on se sent très compétitifs", confiait-il également. Deux joueurs qu’il espère toujours voir avec la tunique verte après le 5 octobre, date de clôture du mercato.

Villas-Boas s'attend à un match "difficile" contre Saint-Etienne :