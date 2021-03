Puel est-il fait pour les Verts ?

C'est toujours plus facile lorsque ça va mal... Robert Beric a certes suivi le sens du vent au début du mois en évoquant son expérience à l'ASSE avec Claude Puel, mais son discours libéré fait forcément tiquer un minimum : "Il donnait l’impression d’être sans émotion, dénonce l'attaquant slovène (désormais à Chicago) pour France Football. Il arrivait au début des séances comme un dictateur en nous disant de faire ceci et cela, sans jamais sourire (...) Je suis surpris qu’il ait toujours autant de pouvoir à Saint-Etienne, malgré les résultats." "Chacun sa perception des choses, lui répond le prétendu tyran. S'il y a un problème, à un moment donné, c'est toujours sur le niveau de jeu."





Désireux de rajeunir considérablement l'effectif, Claude Puel restera aussi comme celui qui a viré Stéphane Ruffier des Verts, où il était un monument de l'époque Christophe Galtier - avec son défenseur Loïc Perrin. L'an passé, Ederson avait aussi ce souvenir de sa lointaine époque OL (pour L'Equipe) : "S'il y a un coach que je ne souhaiterais pas revoir, c'est lui. Il ne voulait que des joueurs qui savent tacler, courir et défendre." Dans le plus pur style de ce que l'ancien Monégasque transmettait sur un terrain... S'il a fait ses preuves au cours d'une carrière d'entraîneur qui a démarré à la fin du siècle dernier, c'est un euphémisme d'affirmer que Claude Puel ne fait pas l'unanimité.



Partout où il est passé, l'ancien coach de Monaco (de 1999 à 2001), Lille (de 2002 à 2008), Lyon (de 2008 à 2011), Nice (de 2012 à 2016), Southampton (2016-2017) et Leicester (de 2017 à 2019) a su obtenir au moins une part de fulgurance à un moment donné. L'intéressé parle de "remise en question permanente" avant la réception de Monaco. Constamment sur ce ton monocorde, qui ne peut pas non plus en faire le responsable de tous les maux après un début de saison en tromple-l'oeil. Tous les supporters de l'ASSE savent que si le bateau est ivre, c'est avant tout à cause de sa gouvernance.

7 – 7 défaites consécutives en Ligue 1:



Pire série dans l’histoire de St Etienne (à égalité avec octobre-novembre 2008).



Pire série dans la carrière de Claude Puel (à égalité avec janvier-mars 2003 et octobre-décembre 2013).



Crise🚨. #SB29ASSE pic.twitter.com/WOhtNIKMmN

