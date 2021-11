PSG - Wijnaldum : "J'ai fait le bon choix"

Georginio Wijnaldum s'est engagé le 22 juin dernier en faveur du PSG pour les 3 prochaines saisons. Arrivé libre après la fin de son contrat chez les Reds de Liverpool, le milieu de terrain âgé de 31 ans depuis ce jeudi n'est pas un élément fixe de la formation entraînée par Mauricio Pochettino, avec 12 matchs disputés en Ligue 1 mais seulement 7 en tant que titulaire. Mobilisé par la trêve internationale et les qualifications à la Coupe du monde 2022 avec les Pays-Bas, le joueur pourrait obtenir son billet pour le tournoi, en cas de bon résultat ce samedi sur la pelouse du Monténégro alors que sa sélection domine le groupe G avec 2 points de plus que la Norvège.

"Il faut savoir sortir de sa zone de confort"

Le PSG est sur le bon chemin d'après Wijnaldum

Dans un entretien accordé au site officiel du PSG, le natif de Rotterdam a évoqué son intégration dans le club francilien. Conscient du risque pris, il s'est montré convaincu d'avoir effectué le bon choix en rejoignant le Parc des Princes. "Tout est différent pour moi, je change radicalement de vie, de pays, de langues. Et forcément, il faut un temps d'adaptation. J'ai de nouveau coéquipiers, un nouvel entraîneur, j'apprends encore à les connaître sur et en dehors du terrain. Je travaille dur pour faire de mon mieux et changer les choses., a-t-il indiqué.Depuis l'entame de la saison, le PSG gagne la majorité de ses matchs - seulement deux défaites toutes compétitions confondues, face à Lille lors du Trophée des Champions et Rennes en Ligue 1 - mais peine à convaincre dans le jeu. En tête du championnat de France avec 10 points d'avance sur Lens, Paris demeure sur la bonne voie afin d'accomplir ses objectifs aux yeux de Wijnaldum, même si une amélioration est recherchée dans les productions.C'est essentiel pour gagner des titres et être une grande équipe. Nous sommes sur la bonne voie", a assuré le vainqueur de la Ligue des Champions 2019. Après la trêve internationale, le PSG recevra le FC Nantes dans le cadre de la 14ème journée de Ligue 1, sur la pelouse du Parc des Princes, le 20 novembre (17 heures).