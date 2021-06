PSG : Wijnaldum dévoile ses ambitions

🗣️ @GWijnaldum : « Je suis prêt pour un nouveau défi ! »#WelcomeGini

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2021

L'ambition d'essayer d'écrire l'histoire avec le PSG

C'est officiel depuis ce jeudi : arrivé libre après la fin de son contrat à Liverpool, Georginio Wijnaldum s'est engagé jusqu'en 2024 en faveur du PSG . Venant renforcer un secteur qui a parfois manqué de densité avec les blessures, notamment, de Marco Verratti, le natif de Rotterdam amènera très probablement son expérience dans l’effectif dirigé par Mauricio Pochettino. Dans un entretien accordé à PSG TV, le nouveau joueur du club francilien a dévoilé certaines ambitions pour le futur, alors qu'il sera mobilisé par le Championnat d'Europe avec les Pays-Bas durant l'été."Oui, je suis très heureux de pouvoir rejoindre un club comme le Paris Saint-Germain ! C'est évidemment un club avec de très bons joueurs, un bon manager à qui j'ai parlé avant de rejoindre le club et que je connais bien. C'est un club qui joue pour soulever des titres, pour gagner, donc je suis vraiment, vraiment impatient de rejoindre l'équipe", a analysé le vainqueur de la Ligue des Champions 2019. Porté par le désir de tenter d'"écrire l'histoire" sous le maillot du PSG, il ne s'est pas montré effrayer par le défi devant lui.. Mais c'était bien parce que j'avais déjà joué pendant de nombreuses années en Hollande et parfois, vous êtes prêt pour un nouveau défi. Et je pense qu'en ce moment, je suis prêt pour un nouveau défi et aussi pour un nouveau championnat", a commenté Georginio Wijnaldum.