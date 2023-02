PSG : Warren Zaïre Emery est très satisfait de ses débuts en pro

Le Paris-Saint-Germain n'est pas dans le meilleur moment de sa saison, mais l'équipe a retrouvé des couleurs lors d'un match fou contre le LOSC dimanche après-midi. Le champion de France en titre est toujours en tête de la Ligue 1 avec cinq unités d'avance sur l'Olympique de Marseille avant l'affrontement entre les deux clubs dimanche prochain à l'Orange Vélodrome. Les Parisiens sont aussi toujours en piste en Champions League, où ils affronteront le Bayern Munich en huitième de finale retour le 8 mars prochain à l'Allianz Arena. Le match aller s'est conclu sur une défaite 1-0 des hommes de Christophe Galtier.

Warren Zaïre-Emery satisfait au club

Parmi les grandes satisfactions au club de la capitale, on retrouve le milieu de terrain de 16 ans à peine, Warren Zaïre-Emery. Le joueur formé au club a signé son premier contrat professionnel cette saison et a déjà participé à un match éliminatoire de Ligue des Champions. Dans une interview donnée sur le site officiel du PSG, il a déclaré son amour pour le club et sa joie de jouer dans une telle équipe.

"J’étais heureux de signer ce premier contrat professionnel. Ça va faire bientôt 9 ans que je suis au club : je suis passé par l’Association, la préformation, le Centre de Formation et maintenant l’équipe professionnelle. Je suis très content, c’est un accomplissement. Mon rêve avec Paris, c’est de soulever le plus de trophées possibles : que ce soit collectivement ou individuellement. Pour moi, c’est quelque chose de beau de porter ce maillot du Paris Saint-Germain. C’est une joie de représenter la région parisienne au sein de l’effectif professionnel du club."