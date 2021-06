PSG : Villas-Boas envoie Mbappé au Real Madrid

Depuis la fin de son aventure du côté de l'Olympique de Marseille, officialisée en mars dernier, André Villas-Boas ne s'est exprimé que rarement sur le plan médiatique, profitant de sa période hors des terrains pour participer au Rallye du Portugal à Porto, en mai dernier. Passionné par les sports mécaniques depuis son adolescence, il n'en reste pas moins un observateur avisé du monde du football. Au cours d'un entretien accordé à Sport Bild, il a évoqué le thème du mercato, et le cas de Kylian Mbappé, qui demeure sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022.

Un futur au Real pour Mbappé... et loin du PSG pour Ronaldo ?

Le futur du natif de Bondy semble clair à ses yeux. "Je pense que Mbappé finira au Real Madrid tôt ou tard. Cristiano Ronaldo a signé au Real Madrid en tant que star, et il est devenu encore plus fort. Je pense que Mbappé peut faire de même", a jugé le technicien lusitanien. Ne prévoyant pas de gros transferts en raison de la crise engendrée par le coronavirus, Villas-Boas s'est aussi exprimé à propos de Cristiano Ronaldo, dont l'avenir doit se situer en Serie A, selon lui. " La Juventus a un nouvel entraîneur, Massimiliano Allegri. Pour Ronaldo, c'est un autre grand défi. Allegri a déjà donné beaucoup de succès au club et y a une grande réputation. Je lui conseillerais donc de rester. Pour lui, ce sera un plus grand défi que d'aller au PSG, par exemple", a affirmé le natif de Porto.