PSG - Verratti sera là face à Benfica !

"Il s'entraînera avec le groupe normalement à partir de demain (vendredi). On a traité l'hématome sur son mollet", a déclaré Galtier. Verratti est cependant suspendu pour la réception de Nice en Ligue 1, samedi au Parc des Princes. Le champion d'Europe italien s'était blessé au mollet le 18 septembre en championnat à Lyon (1-0) et avait manqué les deux rencontres de son équipe nationale contre l'Angleterre et la Hongrie durant la trêve internationale. Son retour est une bonne nouvelle pour le PSG avant une double confrontation en Ligue des champions contre Benfica, les 5 et 11 octobre.