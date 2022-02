PSG : Verratti passera devant la commission de discipline le 2 mars

Le PSG a concédé samedi à Nantes sa deuxième défaite de la saison en Ligue 1 (3-1). La formation du club de la capitale a affiché une certaine nervosité suite à ce revers, notamment à travers les propos tenus par Marco Verratti au micro de Canal +, ciblant l'arbitrage de Mikael Lesage. "Comment c'est possible de prendre dix cartons jaunes (6 en réalité, ndlr)? On ne peut même pas parler avec l'arbitre, on ne peut rien faire. C'est le seul arbitre au monde avec qui on ne peut pas faire ça. Sur Mbappé, c'est penalty, c'est carton jaune, donc rouge. Comment c'est possible de ne pas donner un carton jaune ? Il faut prendre ses responsabilités parce que des fois, on se fait chier dessus par les arbitres", avait commenté le milieu de terrain italien.

Verratti risque 2 à 5 matchs de suspension

Alors que selon L'Equipe, son cas aurait dû être étudié mercredi par la Commission de discipline de la Ligue, il n'en a rien été. RMC Sport indique que le joueur devra patienter jusqu'au mercredi 2 mars prochain afin de se faire entendre devant la commission et répondre de ses mots. Pour rappel, le Conseil national de l’éthique de la Fédération française de football (FFF) a saisi la commission de discipline ces derniers jours sur ce thème. D'après le barème disciplinaire de la FFF, Verratti risque deux matchs de suspension si ses propos sont jugés " excessifs" ou "déplacés", trois matchs s’ils sont jugés "blessants" ou "susceptibles d’offenser une personne", et cinq matchs s’ils sont jugés "grossiers" ou "injurieux".

Le PSG privé de Mbappé contre Nice

Le PSG a par ailleurs appris une mauvaise nouvelle car, en raison de ses trois cartons jaunes en moins de dix matchs, Kylian Mbappé - meilleur buteur du club avec 12 buts en Ligue 1 - manquera le déplacement à Nice en Ligue 1, le 5 mars prochain. Il s'agira de la dernière rencontre avant le 8ème de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid, le 9 mars à Bernabeu. Mbappé s'est distingué lors de l'aller en étant l'unique buteur du succès obtenu au Parc des Princes face aux joueurs de Carlo Ancelotti (1-0).