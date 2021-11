PSG : Verratti et Kimpembe de retour à l’entrainement

Moins d’une semaine avant le choc contre Manchester City en Ligue des Champions, le PSG a enregistré ce mercredi le retour de deux éléments importants. Marco Verratti et Presnel Kimpembe ont pu effectuer une partie de la séance, après s’être remis de leurs blessures respectives à la hanche et aux ischio-jambiers.

L'infirmerie du PSG se vide



Si le match contre Nantes, prévu samedi, arrive peut-être un peu trop vite pour le duo, il y a de bonnes chances en revanche pour que le milieu de terrain italien et l’arrière français soient de la partie lors du choc face aux Sky Blues (le mercredi 24 novembre). L’optimisme serait de mise dans le camp francilien d'après ce que révèle le site Goal.

A noter que face aux Canaris, les vice-champions de France devraient pouvoir compter sur Lionel Messi. L’Argentin ne souffre plus du genou. Mardi soir, il a d’ailleurs disputé l’intégralité de la rencontre contre le Brésil. Avec son club, La Pulga n’avait plus joué depuis le 29 octobre et la rencontre contre Lille. Il était alors sorti à la mi-temps à cause d’un souci physique.