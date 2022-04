PSG : Une tournée estivale au Japon ?

La Chine en alternative en cas d'échec des négociations avec le Japon

Cela pourrait être une première pour le PSG version QSI. Après 2018 et 2019 en Chine et à Singapour, le club de la capitale devrait retourner en Asie, en juillet prochain dans l'optique de sa traditionnelle tournée estivale. Selon des informations de RMC Sport,Évidemment, le PSG n'a pas ciblé le Japon pour y effectuer du tourisme mais afin de développer son image de marque alors que le club francilien a ouvert trois boutiques dans ce pays, deux à Tokyo et une à Nagoya.Comme il est de coutume lors des tournées estivales, le PSG devrait connaître un programme centré autour de l'enchaînement des entraînements, matchs amicaux et opérations de sponsors avec les fans locaux. Les partenaires de Marquinhos devraient disputer 3 matchs amicaux, à en croire les informations du Parisien. Si d'aventure, l'option du Japon devait tomber à l'eau,Avant de songer à ces considérations, le PSG aura un 10ème titre de champion de France à aller chercher sur le plan national. Depuis l'élimination en 8ème de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, cela reste le dernier objectif des joueurs entraînés par Mauricio Pochettino en cette saison 2021-2022.