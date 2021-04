PSG : Une proposition de prolongation pour Draxler ?

Et si Julian Draxler restait un peu plus longtemps au Parc des Princes ? Arrivé en janvier 2017 en provenance de Wolfsbourg pour la somme de 40 millions d'euros, l'international allemand n'a pas forcément brillé, peinant à trouver de la continuité dans un effectif extrêmement compétitif sur le plan offensif. Au cours des deux dernières saisons, le natif de Gladbeck a manqué 26 matchs en raison de blessures (Transfermarkt). Toutefois, il est considéré comme un joueur important, alors qu'il bénéficie d'un temps de jeu plus conséquent sous la direction de Mauricio Pochettino.

En position de force pour négocier, Draxler se plaît à Paris

Le champion du monde 2014 se serait vu proposer une prolongation de contrat d'un an selon des informations dévoilées par L'Equipe. Souvent placé sur la liste des joueurs transférables dans le passé, Draxler pourrait bien profiter de l'incertitude globale de ces temps de crise sanitaire. "Paris prévoit plus de 200 millions d'euros de pertes à la fin de saison - le club sait que ses moyens seront limités cet été pour recruter et qu'il devra vendre pour réduire son déficit mais aussi se donner les moyens de se renforcer", indique la source. Avec cette donnée en ligne de compte, le fait de conserver Draxler, habitué aux échéances importantes, pourrait être profitable au PSG. Reste donc à connaître la position du joueur sur le dossier.



Le 29 mars dernier, il s'était confié sur le site officiel du club de la capitale. "Je suis heureux ici, j'aime le club, mes coéquipiers, la ville. L'équipe m'a beaucoup aidé dès le début, puis j'ai appris le français rapidement pour pouvoir communiquer dans la vie de tous les jours. Paris est une ville impressionnante pour moi qui vient d'une petite ville d'Allemagne. C’est une ville où je me sens bien", disait-il à l'époque.