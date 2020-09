PSG : Une piste anglaise pour Draxler ?

#Leeds a contacté Julian #Draxler pour le convaincre de rejoindre le club anglais. #Draxler ne s’est pas montré, jusqu’à maintenant, réceptif à l’intérêt des Peacoks. A un an de la fin de contrat, l’allemand ne souhaite pas quitter la capitale française. Cc @Tanziloic

— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) September 8, 2020



L'Angleterre comme solution ?

Les mots de Leonardo au Canal Football Club ont dû résonner fort dans la tête de Julian Draxler. Dimanche, le directeur sportif du PSG a confirmé qu'en dépit du contexte sanitaire, le club de la capitale allait devoir vendre certains éléments de l'effectif peu ou pas utilisés. Par cette déclaration, le Brésilien, dont ce sera l'une des tâches durant ce mercato (qui se termine le 5 octobre), visait très clairement son international allemand. « Le club va devoir être créatif » a souligné Leonardo sur Canal +. S'il n'est pas le seul (Gueye, Areola ?), Julian Draxler est considéré depuis plusieurs mois comme un poids pour la formation parisienne. Non seulement, l'attaquant n'est plus utilisé par Thomas Tuchel (11 matchs de Ligue 1 l'an passé, seulement 22 matchs toutes compétitions confondues) mais son salaire (600 000 euros brut mensuel) pèse lourd dans les finances du club alors que celui-ci cherche à faire des économies. Problème pour le PSG, Julian Draxler bénéficie d'un contrat qui court encore jusqu'au 30 juin 2021 et surtout, il ne désire pas quitter la capitale où il se plait.Transféré pour 42 millions d'euros par Wolfsburg en janvier 2017, l'ailier de 27 ans est aujourd'hui barré par la concurrence des "Quatre fantastiques" (Mbappé, Neymar, Icardi et Di Maria). Son temps de jeu famélique, qui n'a cessé de diminuer au fur et à mesure des mois, rend aussi complexe ses ambitions avec la Nationalmannschaft selon son sélectionneur Joachim Löw. Pourtant, Julian Draxler n'est pas prêt à tout sacrifier pour changer de cadre de vie. Non seulement les ambitions de son futur club doivent être élevées, mais celui-ci va devoir jongler entre l'indemnité demandée par le PSG (de l'ordre de 35 millions d'euros l'été dernier, selon L'Equipe) mais aussi et surtout en fonction des exigences salariales du joueur. A ce jeu-là, ils sont peu à pouvoir correspondre à ce profil. L'Angleterre figure donc en favori, et selon le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi, Leeds a contacté l'Allemand. Pour le moment, Draxler ne s'est pas montré des plus intéressés par le projet de Marcelo Bielsa et a réitéré son envie de rester dans la capitale. Pour le plus grand bonheur de Leonardo...