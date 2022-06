Très vigilant dans le contrôle de son image et ses choix de collaboration, Kylian Mbappé a associé son nom à une nouvelle enseigne : Sorare. Cette société française de fantasy football a annoncé ce mercredi sur ses supports officiels que le numéro 7 du Paris Saint-Germain devenait son nouvel ambassadeur.



Mbappé s'associe à une enseigne qui monte



"Un champion du monde qui s'ajoute à notre équipe. Dites bonjour à notre nouvel Ambassadeur Sorare, Investisseur et Partenaire Social Impact : Kylian Mbappé. Changeons le football Fantasy pour toujours", peut-on lire sur les réseaux sociaux, dans un tweet publié par l'enseigne.



Avec l'un des joueurs les plus connus de la planète, Sorare s'offre un nouveau coup de projecteur. Le jeu de cartes à collectionner connait une popularité grandissante chez les footballeurs et les amateurs de ballon rond ces dernières années. Passionné par le concept, l'attaquant vedette de l'équipe de France a choisi d'y associer son nom.