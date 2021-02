PSG : Une dette colossale envers ses joueurs

La crise économique liée à la pandémie de Covid-19 a fortement touché le Paris Saint-Germain. Une situation qui pose problème à la direction parisienne et par ricochet à ses joueurs, puisque ces derniers n'ont pas encore touché les primes à la performance qu'ils auraient du recevoir en fin de saison dernière. La facture à régler dépasse les vingt millions d'euros et pour l'heure, les joueurs sont toujours dans l'attente d'un premier versement.

D'après L’Équipe, qui révèle l'information ce dimanche, la somme totale équivaut plus ou moins à un million par joueur. Et devant la lenteur des trésoriers parisiens à tenir leur promesse financière, certains pensionnaires du PSG commenceraient à trouver le temps long. Voire trop long. Le quotidien indique que d'ordinaire, les joueurs plaisantent facilement du retard de réception de ces fameuses primes. Mais cinq mois d'attente plus tard, certains perdent patience.

Refus des joueurs de faire un effort

Thiago Silva, parti du côté de Chelsea, serait l'un de ceux que la situation agace de plus en plus. Le problème pour les joueurs, c'est que l'engagement pris par le club pour le paiement de cette prime "ne figure pas dans les contrats, contrairement aux primes individuelles". De fait, le PSG serait en train de gagner du temps et souhaiterait même renégocier le montant initial. L’Équipe explique par ailleurs que la direction a particulièrement "mal vécu le refus des joueurs de faire un geste (financier) lors du premier confinement".