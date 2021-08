PSG : Un rapprochement entre Messi et Icardi ?

En débarquant au PSG, Lionel Messi y a retrouvé beaucoup d’amis et de joueurs avec qui il s’entend assez bien. Mais, d’un autre côté, il y en a aussi avec qui la relation n’est pas au beaux fixe, en l’occurrence Mauro Icardi. Il existe un contentieux entre les deux hommes et qui remonte à plusieurs années déjà.



La Pulga a peu gouté au fait que son compatriote avait brisé le couple de Maxi Lopez, un ex-coéquipier en sélection de jeunes et au Barça. Depuis, il aurait tout fait pour ne pas croiser Icardi au sein de l’équipe albiceleste. C'est ce qui laisse deviner leur nombre de capes communes, puisqu’ils n’en ont honoré que trois et la dernière remonte à 2017 sous les ordres de Jorge Sampaoli. Difficile de ne pas y voir un lien.

Leurs épouses ont montré l’exemple

Bien sûr, publiquement, Messi n’a jamais rien dit de blessant envers son compatriote. Et, Icardi, lui, se refuse à croire qu’il y a un complot contre lui. « Je laisse les gens parler de cette histoire avec Messi. Je n’y crois pas, j’ai pu le rencontrer et je l’apprécie énormément », avait-il déclaré en 2019 à Canal+.



Avec la venue de l’ancien Barcelonais à Paris, la relation va-t-elle évoluer dans le bon sens ? On pourrait l’imaginer. D’abord, parce les deux joueurs n’ont pas trop le choix, vu qu’ils sont appelés à partager leur quotidien pendant deux années. Aussi parce qu’ils ont des amis en commun. Mais, également –et c’est peut-être le plus important- en raison du fait que leurs deux épouses respectives ont montré l’exemple en faisant le premier pas l’une envers l’autre. En effet, selon Le Parisien, Wanda Nara et Antonella Roccuzzo sont récemment devenues amies sur Instagram. Une bonne manière de chasser tout malentendu.