PSG : Un prodige de 17 ans conservé ?

L'an dernier, le Paris Saint-Germain avait accepté de vendre Christopher Nkunku (RB Leipzig), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) ou encore Arthur Zagre (AS Monaco). Et si, cette année, le club de la capitale voulait conserver Adil Aouchiche et surtout Tanguy Kouassi, les deux joueurs ont refusé de signer leur premier contrat professionnel à Paris. Kouassi a rejoint le Bayern Munich, alors que Aouchiche, qui a déjà annoncé son départ, devrait lui s'engager avec l'AS Saint-Etienne.

Le "nouveau Verratti" Mais un autre grand espoir du club pourrait lui rester. D'après Le Parisien, Edouard Michut (17 ans), dont le contrat aspirant prendra fin en 2021, va prolonger de trois saison. Notamment suivi par le FC Barcelone, Manchester City, Chelsea, la Juventus ou Valence, le jeune milieu de terrain a déjà participé à plusieurs entraînements de l'équipe première et a repris la semaine dernière avec les U19. Natif de la Savoie, celui qui est surnommé "le nouveau Verratti" en raison de son petit gabarit a joué au Chesnay et à Versailles avant de rejoindre le PSG à l'âge de 13 ans.

Les discussions avancent bien Toujours selon le quotidien francilien, les discussions, débutées il y a près de deux mois, iraient dans le bon sens, et l'entourage du joueur a déjà vu plusieurs fois Leonardo, le directeur sportif brésilien du PSG, et son adjoint Angelo Castellazzi. Et les positions des différentes parties seraient "proches". Une signature qui montrerait que les champions de France comptent bien sur leurs jeunes pousses, parfois très demandées. Dernier en date, El Chadaille Bitshiabu, défenseur de 15 ans et d'1m95, intéresserait, entre autres, le Bayern Munich.