PSG : Un match amical face au Havre

De retour à l’entrainement depuis deux semaines, l’équipe du PSG va pouvoir retrouver le terrain et renouer avec les matches dans une dizaine de jours avec une première rencontre à livrer après plus de trois mois et demi d’arrêt. Ça ne sera qu’une confrontation amicale, mais elle va leur permettre de monter en puissance en vue des échéances importantes de fin de mois, à savoir les deux coupes nationales. La bande à Tuchel se mesurera au Havre (Ligue 2) au Stade Océane le 12juillet. Le club l’a confirmé à travers un communiqué ce mercredi.

Le PSG discute aussi avec le Celtic Glasgow

Ce premier match amical pourrait être suivi par deux autres, si l’on en croit une information rapportée par RMC. Les responsables franciliens sont en discussions avec deux clubs britanniques pour des oppositions sans enjeu. Paris espère affronter Shamrock Rovers, un club irlandais, au Parc le 17 juillet, puis le Celtic Glasgow, cinq jours après. Pour rappel, outre les finales de Coupe de la Ligue ou de Coupe de France, les champions de France doivent aussi participer au Final 8 de la Ligue des Champions lors du mois d’aout prochain.