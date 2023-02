PSG : un entraînement ouvert au public avant l'OM, grande première en 11 ans

Le Paris Saint-Germain va rouvrir un entraînement au public et ce pour la première fois depuis ... onze ans ! Le vendredi 24 février prochain, le club de la capitale va ainsi s'entraîner pendant une heure devant ses supporters, comme annoncé par le club ce jeudi 16 février. Ainsi, la séance sera plus que spéciale étant donné qu'elle se déroulera deux jours avant le Classique face à l'OM en Ligue 1 et les Parisiens vont devoir prendre leur revanche, eux qui ont été éliminé par les Phocéens en Coupe de France la semaine dernière (2-1).

Un entraînement ouvert au public

Tandis qu'en temps normal, les séances du club de la capitale sont toutes réalisées à huis clos ou accessibles pour les 15 premières minutes seulement, cette séance sera ouverte au public et cela n'avait plus été vu depuis onze ans. De 17h30 à 18h30, les joueurs parisiens s'entraîneront devant leurs supporters, qui devraient venir en masse. Les abonnés au Parc des Princes vont disposer de deux places gratuites pour cet entraînement, mais aussi d'une priorité d'achat pour deux places supplémentaires. Les non-abonnés devront quant à eux payer afin d'assister à ce petit événément. Les tarifs vont de 5 à 15 euros. Les portes seront ouvertes dès 16h.

"Cet événement exceptionnel sera aussi l’opportunité pour 1.000 enfants bénéficiaires de la Fondation Paris Saint-Germain de venir observer de près leurs joueurs préférés. Les enfants du réseau des Académies Paris Saint-Germain et les salariés du club seront également associés", a écrit le club dans un communiqué.