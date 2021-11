Samedi face aux Girondins (victoire 2-3 à Bordeaux, 13e journée de L1), le PSG s'est présenté avec un 98e onze de départ différent d'affilée. Obligé de composer avec les bobos physiques des uns, les coups de moins bien des autres et les forces du moment, Pochettino, comme Tuchel également, n'a donc de cesse de modifier, de bricoler et d'adapter son onze aux aléas.

Contre Bordeaux, il devait par exemple se passer d'un Lionel Messi blessé et surtout protégé avant de s'en aller retrouver la sélection argentine. Les multiples blessures (Kimpembe, Paredes, Rafinha, Verratti et Ramos) n'ont rien arrangé à l'affaire. Pour autant, le PSG continue de gagner et Mauricio Pochettino réussit à jongler avec les cartouches à sa disposition.