Pour ses grands débuts cette saison en Championnat, Kylian Mbappé a été le protagoniste du succès du PSG sur la pelouse de Nice (0-3). Et Thomas Tuchel n'en a pas perdu une miette. Le coach allemand a apprécié le match de son équipe face aux Aiglons ce dimanche, comme il l'a confié en conférence de presse, lui qui a particulièrement louangé le natif de Bondy : "Pas surpris non, mais c'est impressionnant. Ce qu'a fait Di Maria, ce n'est pas facile. Angel a joué trois matches consécutifs en débutant après un seul entraînement. Il montre toujours qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. C'est pareil avec Kylian aujourd'hui. Il a fait un très bon match. Il a encore montré qu'il peut faire la différence avec sa confiance et sa faim de marquer. Il nous a beaucoup aidé, c'est clair. Je suis très content. J'ai vu beaucoup d'efforts de l'équipe. C'est une victoire méritée, mais qui n'a pas été simple car Keylor Navas a fait un excellent match aussi. On a maintenant une semaine pour préparer la prochaine rencontre."

"On souffre beaucoup"

Si physiquement, le PSG a encore des progrès à faire, l'état d'esprit reste intact et c'est ce qui importe le plus pour son entraîneur : "On souffre beaucoup. Je vois que nous sommes vraiment fatigués après ce match. Mais c'est quelque chose d'important et ça montre nos performances. Je vois qu'on n'a pas perdu notre état d'esprit. On est toujours prêts à souffrir et travailler ensemble. C'est une belle victoire.''