PSG : Trois nouveaux blessés !

Le PSG est allé chercher dimanche un point chez le leader lillois (0-0). Mais, ce point pris a coûté cher en termes de sacrifices. Dans la bataille du nord, les champions de France ont dû perdre trois joueurs sur blessure, en l’occurrence Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa et Alessandro Florenzi. Une triple défection particulièrement contraignante.



Kimpembe et Kurzawa souffrent tous les deux de soucis musculaires. Le défenseur central avait été touché avant le brillant tacle dont il s’est rendu auteur et qui a préservé le score de parité, ce qui laisse croire qu’il a pu aggraver la blessure. Quant à l’international italien, il a été victime d’une entorse à la cheville. Un coup pris sur une intervention rugueuse de…son coéquipier Thilo Kehrer. Le comble de la malchance pour les Franciliens.

Un PSG fortement diminué contre Strasbourg

Le PSG n’a pas de bol, mais ce n’est pas le mauvais sort que Thomas Tuchel, le coach de l’équipe, a pointé du doigt. Pour lui, on tire trop sur la corde avec ses hommes, avec un rythme de matches infernal. Après la rencontre, l’Allemand a même poussé un gros coup de gueule vis-à-vis des instances : « Vous connaissez bien mon avis : on va tuer les joueurs ! On joue à 21 heures, on manque de rythme pour manger, on manque de rythme pour dormir, on manque de rythme pour récupérer. Continuez comme ça… Il nous manque Neymar, Mbappé (entré en jeu en fin de match, à la 77e minute ndlr), Juan Bernat, Mauro Icardi. Quand le premier joue contre le deuxième, vous voulez voir ces joueurs-là non ? ».



Avant la trêve hivernale, Paris a encore un match à livrer. Ça sera mercredi contre le RC Strasbourg. Tuchel va devoir se creuser les méninges pour composer un onze de départ compétitif. Les trois blessés du week-end rejoignent six de leurs coéquipiers à l’infirmerie, en l’occurrence Neymar, Icardi, Bernat, Diallo, Sarabia et Danilo Pereira. De plus, Kylian Mbappé, qui a démarré sur le banc face aux Dogues, n’est pas au mieux sur le plan physique en cette fin d’année. Vivement la coupure afin de pouvoir soigner tous ses bobos.